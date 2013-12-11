Полиция подозревает в организации взрыва у муниципалитета Петербурга местных депутатов

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили информацию о том, что по факту взрыва у здания муниципалитета "Смольнинское" возбудили уголовное дело.

На камеры видеонаблюдения попали два человека, которые клали ночью что-то у порога. По предварительным данным, к инциденту причастны лица, участвовавшие в собрании депутатов. В полиции считают, что таким образом они хотели привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс.

Напомним, во время собрания муниципальных депутатов 4-го августа произошел взрыв, после чего пошел розовый дом. Никто не пострадал.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области