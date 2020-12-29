Депутаты Ленобласти предлагают штрафовать владельцев агрессивных и шумных собак

Согласно документам, владельцы собак понесут уголовную ответственность, если их питомцы кого-то загрызут.

Строже наказывать хозяев за агрессивных и шумных питомцев предложил ЗакС Ленобласти. Внести изменения в статьи 2.2 и 2.6 закона Ленинградской области "об административных правонарушениях" предложил депутат "Единой России" Михаил Коломыцев.

Согласно документам, владельцы собак понесут уголовную ответственность, если их питомцы кого-то загрызут. Если собака нанесла другому животному легкий или средний вред, то предлагается выписывать административный штраф. За нападение на животное – 3-4 тысячи рублей, за причинение вреда человеку – 4-5 тысяч рублей.

Также предлагается наказывать и за шум с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

В Петербурге хозяйка таксы, загрызшей другую собаку, заплатит штраф.

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