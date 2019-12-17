Депутат Госдумы прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Она назвала все политической провокацией.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих. Она назвала политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила их с уголовниками. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих россиян. Она сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали в Госдуме два месяца назад. Однако видеоролик с ее выступлением появился только на этой неделе. По словам депутата, это произошло после того, как она в Instagram потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами в Волгоградской области.

Женщина заявила, что ее слова были вырваны из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом. Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.

Ранее мы писали, что в России хотят ужесточить процедуру выдачи ипотеки.

Видео: Piter.TV