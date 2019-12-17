Депутат Госдумы РФ сравнила заключенных с малоимущими

Депутат Госдумы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. Под внимание общественности попали слова экс-главы Волгограда Ирины Гусевой. Она выступила на заседании комитета по бюджету и налогов против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц.
Женщина сравнила данную категорию граждан с людьми, находящимися в стенах тюрьмы. Отбывающие наказание в исправительных учреждениях не могли не работать на протяжении жизни. Политик добавила, что в тюрьмах все это время их "охраняли и кормили".
Вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги
заявила депутат
Гусева заявила, что ни одна страна мира не выделяет столько средств на социальные нужды. Перед тем, как принимать решение, Госдуме следует просчитать все возможные риски.
Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума в первом чтении приняла закон о возвращении пива на футбольные стадионы.
Видео:Piter.tv
Обсуждение ( 5 )
Вот таких скотов очень много в ЕР. Как туда попали, сразу у них другое мировоззрение!
Правы на 100%. Так как они со своими окладами теряют связь снародом, а потом по ним уголовные дела открывают.
Стыдно Великому госудаству,коим мы себя считаем,держать две трети населения страни на положении нищих,голодных граждан!..Но что ещё более опасно, нет в нашей стране улучшения положения нашего подавляющего населения:трудящихся,пенсионеров,будущих наших поколений!..Вот и уходят от нас в поисках лушей жизни бывшие наши республики!..Надо экономику поднимать,а думу в Думе думать и советоваться с народом!!! Не цикать и чикать,а реальные дела делать и не бояться возрождения рабочих и крестьян!..Дюже много у нас чистоплюев осталось,а народа в стране всё меньше и меньше...
У нас половина страны как заключённые и неимущие. Теперь и до тех кто себя сам трудоустроил, без помощи государства, добрались. Ведь граждане "зажиреть" смогут......
На кол