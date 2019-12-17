Депутат Госдумы РФ сравнила заключенных с малоимущими

Женщина не хочет, чтобы вышедших на свободу освобождали от уплаты налога.

Депутат Госдумы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. Под внимание общественности попали слова экс-главы Волгограда Ирины Гусевой. Она выступила на заседании комитета по бюджету и налогов против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц.

Женщина сравнила данную категорию граждан с людьми, находящимися в стенах тюрьмы. Отбывающие наказание в исправительных учреждениях не могли не работать на протяжении жизни. Политик добавила, что в тюрьмах все это время их "охраняли и кормили".

Вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги заявила депутат

Гусева заявила, что ни одна страна мира не выделяет столько средств на социальные нужды. Перед тем, как принимать решение, Госдуме следует просчитать все возможные риски.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума в первом чтении приняла закон о возвращении пива на футбольные стадионы.

Видео:Piter.tv

