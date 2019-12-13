Госдума в первом чтении приняла закон о возвращении пива на футбольные стадионы

Продажу пива на стадионах запретили в 2005 году.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, в котором предлагается отменить запрет на розничную продажу пива и пивных напитков на футбольных матчах.

Если документ примут, предпринимателям снова разрешат продавать продукцию во время футбольных игр. Покупать алкогольный напиток зрители смогут в специально оборудованном кафе.

Продажу пива на стадионах запретили в 2005 году. В 2017 году на Кубке конфедераций и на ЧМ-2018 это ограничение было снято в качестве исключения. После этого проект об отмене закона выдвинули сами депутату Госдумы, предложение было поддержано Российским футбольным союзом и Минфином.

Ранее пивная компания представила первые в мире бумажные бутылки.