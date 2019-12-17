В России хотят ужесточить процедуру выдачи ипотеки

Нововведения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года.

В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки. Соответствующее решение присутствует в докладе Центробанка России.

С 1 июля 2020 года Банк России хочет ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотеке к справедливой стоимости предмета залога.

Если эти меры будут приняты, то нагрузка на капитал банков может вырасти в 1,4 раза. Банки могут лишиться стимула выдавать кредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Также может увеличиться запас капитала, предназначенного для покрытия убытков при различных шоковых ситуациях. С 1 января 2020 года принято решение повысить коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом ниже 20% — с 150% до 200%.

Ранее мы писали, что Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25 %.