Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25 %

Это решение практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже.

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25 % годовых. Это решение практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже. Об этом говорится в материалах ЦБ.

Снизить ключевую ставку решили на фоне более быстрого замедления инфляции. До этого момента курс доллара составлял 62,34 рубля, а курс евро - 69,70 рубля. После снижения ключевой ставки курс доллара на 13:35 мск вырос на 4 копейки, до 62,38 рубля, а курс евро - на 3 копейки, до 69,73 рубля. При этом на момент 13:50 мск курс доллара опустился до отметки в 62,195 рубля, что на 1 % ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Это стало минимальным значением, начиная с 31 июля 2018 года.

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