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Центробанк отозвал лицензию у двух банков

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На этот раз мера коснулась "Кранбанка" и "ННБ".

Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".

Обе организации обвиняются в нарушении федеральных законов. Информация о подозрительных сделках направлена в правоохранительные органы. К банкам неоднократно применялись ограничивающие меры. Сейчас в там  работает временная администрация.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка.

Теги: банки, лицензия, центробанк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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