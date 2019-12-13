На этот раз мера коснулась "Кранбанка" и "ННБ".

Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка". Первый проводил нерыночные операции, он подозревается в "отмывании" денег. Второй полностью потерял капитал из-за "хищения значительной части активов".

Обе организации обвиняются в нарушении федеральных законов. Информация о подозрительных сделках направлена в правоохранительные органы. К банкам неоднократно применялись ограничивающие меры. Сейчас в там работает временная администрация.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка.