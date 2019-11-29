ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

В организацию направлена временная администрация.

Банк России отозвал лицензию у "Осколбанка". С 29 ноября банк не может заниматься деятельностью. По данным Центробанка, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. Учреждение занимало 332-ое место в банковской системе России.

Сотрудников подозревают в нарушениях в области легализации доходов путем "отмывания" средств. Есть сведения о том, что деньги поступали в качестве финансирования в террористические организации. Об этом сообщили в "ТАСС".

Операции, подлежащие обязательному контролю, в банке не выявляли. Информация о них не поступала для рассмотрения в уполномоченные органы. Банк систематически занижал резервы, использующиеся в случаях возможных финансовых потерь по ссудной задолженности. Ранее ЦБ применял к данной организации ограничительные меры.Сейчас в банк направлена временная администрация.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ отозвал лицензии у "Кредо Финанс" и банка "Терра" из-за наплевательского отношения к законам.