Депутат перечислил плюсы от сокращения рабочей смены в день рождения сотрудников

Олег Матвейчев считает, что такая мера пойдет на пользу обществу и укрепит солидарность.

Депутат ГД РФ Олег Матвейчев недавно выступил с предложением о введении сокращённого рабочего дня для именинников. Подробности об инициативе народный избранник рассказал телеканалу "360".

Как стало известно ранее, предложение депутата рассмотрят в Минтруде. Если возражений не последует, будет подготовлен законопроект. Сейчас гибкие графики все чаще используются в крупных корпорациях в в сфере среднего бизнеса, уверен Матвейчев.

Они в рамках корпоративной культуры дают укороченный рабочий день людям с днем рождения. В мелком бизнесе это вообще никак не практикуется, люди там до сих пор работают по 10-12 часов в сутки, и никто это не контролирует. Олег Матвейчев, депутат Госдумы РФ

Также парламентарий считает нужным избавляться от излишней регламентированности в государственных учреждениях. По его словам, сейчас начальство в подобных структурах не отпустит подчиненного с работы без особо важной причины. Новая мера поможет укрепить солидарность и человекоориентированность даже в бюрократической сфере, подчеркивает депутат.

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