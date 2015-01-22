В Петербурге предложили способ спасения уток от желающих накормить их хлебом

Глава отделения партии "Коммунисты России" в Северной столице Сергей Малинкович предложил создать гражданские патрули, которые будут заботиться о питании уток. Депутат уверен, что сейчас в городе никак не борются со смертностью водоплавающих птиц из-за перекармливания их хлебом. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Малинкович уверен, что уток кормят хлебом в основном туристы. Если контролировать это явление, популяция птиц будет больше, уверен он.
О негативом влиянии массовой подкормки уток на их здоровье также недавно рассказали в пресс-службе петербургского комитета по природопользованию.
Фото: ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"
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