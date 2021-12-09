В Смольном объяснили, почему происходит массовая гибель петербургских уток

Летом они часто гибнут из-за жаркой погоды, а также на их здоровье негативно сказывается массовая подкормка.

Стала известна причина массовой гибели уток в водоемах Петербурга. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию.

На сегодняшний день популяция уток, обитающих в Петербурге, составляет более 20 тыс. особей. Каждая птица живет в среднем 9-10 лет. Летом они часто гибнут из-за жаркой погоды, а также на их здоровье негативно сказывается массовая подкормка.

Как рассказал начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович, пернатые способны самостоятельно найти пищу гораздо более полезную, чем хлеб. Особенно естественное питание важно для здорового роста и развития птенцов.

Помимо этого, летом в водоёмах развиваются неблагоприятные процессы, например, размножаются сине-зелёные водоросли. Это также негативно влияет на уток.

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