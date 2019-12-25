Депутат Госдумы предложил сокращать рабочую смену в день рождения

С таким предложением он обратился в Министерство труда.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил сделать сокращённую рабочую смену для отмечающих день рождения. Об этом сообщило издание RT.

В обращении в Минтруд депутат отметил, что в соответствии с ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При этом Матвейчев отметил, что в день рождения нет такой трудовой льготы. А людям, отмечающим день рождения с семьей, требуется немного больше времени на подготовку праздника.

Депутат попросил для работников, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сократить смену на один час.

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