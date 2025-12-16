Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла в зоне СВО

С начала спецоперации она доставляла бойцам гуманитарную помощь.

Депутат Щепкинского сельского поселения Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла во время атаки украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Ей было 42 года, сообщила пресс-служба администрации Аксайского района.

С 2022 года Подкопаева занималась организацией сборов гуманитарной помощи для солдат и сама неоднократно доставляла грузы на передовую. В январе 2026 года женщина решила заключить контракт и поехать на фронт уже в качестве военнослужащей.

До избрания депутатом Подкопаева руководила домом культуры в поселке Щепкин. В семье погибшей остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь.

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