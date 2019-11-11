Политик призвал немцев сотрудничать с Россией в экономическом плане.

Депутат бундестага ФРГ Антон Фризен заявил о российском Крыме. Член партии "Альтернатива для Германии" заявил на собрании, что стране не обязательно признавать принадлежность Крыма к государству, чтобы сотрудничать с Россией в экономической сфере и гуманитарном обмене. Словам специалиста приводят "РИА Новости".

Показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар - это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности напомнил эксперт

Он заметил, что введенные санкции не изменят ситуацию со статусом полуострова. Политик считает, что регион "останется российским, это реальное положение дел". Фризен рассказал, что нельзя всерьез говорить о том, что ограничения со стороны ЕС предотвратили "аннексию Донбасса". Такие утверждения он назвал бездоказательными.

Ранее Piter.tv писал о том, что Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Dr. Anton Friesen, MdB