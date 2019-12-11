Депутат Тихонова попросила Росприроднадзор проверить свалку у Красненькой реки

Строительные грунты свозят на участок между рекой и Юго-Западной ТЭЦ.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Надежда Тихонова обратилась в Росприроднадзор с просьбой проверить свалку, обнаруженную на территории между Красненькой речкой и Юго-Западной ТЭЦ. Об этом депутат сообщила в своей официальной группе "ВКонтакте".

Поводом обратиться в ведомство для Тихоновой стала информация в СМИ: сообщалось, что грузовики с табличками "СКК" свозят на побережье Финского залива строительные грунты. Согласно РГИС, заметила парламентарий, территория свалки частично находится в водоохранной зоне Балтийского моря и прибрежной защитной полосы. Депутат попросила организовать проверочный рейд и узнать, соблюдается ли природоохранное законодательство.

Ранее мы рассказывали, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: Надежда Тихонова|депутат ЗакС СПб / "ВКонтакте"