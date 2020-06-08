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На побережье Финского залива грузовики с табличкой "СКК" свозят строительный мусор

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По словам очевидцев, грузовики закапывают мусор в землю.

Активисты движения "Строительный Петербург" заметили на побережье Финского залива в Красносельском районе свалку. Грузовики с табличкой СКК свозили туда строительный мусор. 

Активисты и муниципальные депутаты МО "Южно-Приморский" провели инспекцию от улицы Маршала Казакова до Финского залива. На участке были обнаружены бетонные блоки, арматура, кирпич и так далее. Ранее местные жители жаловались на пыль и грязь вдоль улицы. Предполагается, что это из-за фур, которые постоянно ездят к побережью. 

Лидер движения Красимир Врански проследил за одним из грузовиков. После того, как транспортное средство побывало на свалке, оно отправилось к территории бывшего спортивно-культурного комплекса.

Piter.TV показал, как сейчас выглядит территория бывшего СКК. 

Видео и фото: Красимир Врански / "Красивый Петербург"

Теги: красивый петербург, мусор, свалка, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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