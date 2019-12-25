Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев

Политик прокомментировал необходимость декоммунизации.

Депутат Верховной Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев. Представитель пропрезидентской франции "Слуга народа" Алексей Мовчан рассказал в эфире телеканала "НАШ" о том, что понятия не имеет о советском генерале Николае Ватутина, который возглавлял в во времена ВОВ операцию по освобождению Киева.

Вопрос декоммунизации сделала предыдущая власть. Спасибо им, потому что они обнулили возможность для избрания наших героев. В современном мире герои другие. Надо выбирать не тех, кого мы уже не знаем. Я тоже не знаю, кто такой Ватутин, если честно. Алексей Мовчан, украинский политик

Напомним, что Ватутин в годы Второй мировой войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр, а также при освобождении Киева. С мая 2015 года на Украине действует закон, который запрещает демонстрацию и пропаганду советской символики. В рамках закона переименовываются города и улицы, которые были названы в честь советских руководителей и военных деятелей.

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Фото: Верховная Рада