Причина в том, "что Емец не смог наладить работу министерства".

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку. "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", - написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

Причина в том, по словам депутата, "что Емец не смог наладить работу министерства". А также "не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу".

По словам депутата Гончаренко, сейчас идут финальные согласования по этому вопросу.

В пресс-центре Минздрава сообщили, что они продолжают без изменений усиленно работать в режиме 24/7.

Ранее мы писали, что украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам.

Видео: YouTube / 112 Украина