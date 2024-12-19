Артем Дмитрук сообщил о том, что в стране нет легитимной власти.

Двусторонние переговоры между американской и украинской делегациями на территории гольф-клуба, а не в официальных учреждениях, показывают реальное отношение Вашингтона к легитимности киевского режима. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он пояснил, что статус украинской делегации давно обнулен на Западе, а ее присутствие в государственных учреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола.

Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне. Артем Дмитрук, депутат Украины

Иностранный парламентарий указал, что именно поэтому диалог ведется в барах, лобби, гольф-клубе, хотя украинские представители совсем не умеют играть в этот вид спорта.Артем Дмитрук добавил, что речь идет об обычном месте, куда американцы могут посадить людей и передать им очередные указания из вашингтонской администрации.

Фото: Telegram / Артем Дмитрук