Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "Наш" раскритиковал российские санкции против Украины.
В субботу, 12 декабря, правительство РФ утвердило список из 849 имен, попавших под персональные санкции против Республики. В их число также вошли представители "Слуги народа". Шевченко призвал парламент и фракцию "дать ответочку".
На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне.
Евгений Шевченко, депутат Верховной рады
Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Киев слабее Москвы.
Видео: YT / Наш
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