Депутат Рады вызвал российские власти на "пацанские разборки"

Он призвал парламент "дать ответочку" на санкции против Украины.

Депутат Верховной рады, член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "Наш" раскритиковал российские санкции против Украины.

В субботу, 12 декабря, правительство РФ утвердило список из 849 имен, попавших под персональные санкции против Республики. В их число также вошли представители "Слуги народа". Шевченко призвал парламент и фракцию "дать ответочку".

На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне. Евгений Шевченко, депутат Верховной рады

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Киев слабее Москвы.

Видео: YT / Наш