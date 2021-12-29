Депутат Рады призвал создать союзное государство России и Украины

Депутат Верховной Рады призвал создать союзное государство России и Украины. Соответствующее заявление представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сделал в эфире телеканала "Россия-1". По мнению парламентария, Москва имеет право на территорию, которая сейчас является частью соседней страны.
Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе.
Илья Кива, украинский депутат
По мнению политика, близким друг другу народам следует стремиться к воссоединению и совместному противостоянию Западу.
Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят".
Фото и видео: YouTube / Россия 24
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