Депутат Рады призвал создать союзное государство России и Украины

Илья Кива надеется увидеть славянский союз между Москвой и Киевом.

Депутат Верховной Рады призвал создать союзное государство России и Украины. Соответствующее заявление представитель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сделал в эфире телеканала "Россия-1". По мнению парламентария, Москва имеет право на территорию, которая сейчас является частью соседней страны.

Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе. Илья Кива, украинский депутат

По мнению политика, близким друг другу народам следует стремиться к воссоединению и совместному противостоянию Западу.

Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят".

Фото и видео: YouTube / Россия 24

