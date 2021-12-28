Алексей Фещенко призвал страну не исключить из своей истории период СССР.

Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят". Такое мнение в эфире местного телеканала "НАШ" высказал политолог Алексей Фещенко. По словам специалиста, даже спустя 30 лет после распада Советского Союза Киева так и не смог выработать собственную национальную идею. Эксперт уверен в том, что стране нет необходимости вырезать период СССР из истории. Он надеется, что государство наоборот сможет извлечь из этого ценного опыта полезные выводы.

Мы делаем ставки то на Запад, то на Восток, но ни разу не ставили на свою страну…Необходимо определить вектор позиционирования. Я не против европейских стандартов, но не всегда нужно входить туда, куда нас не просят. Алексей Фещенко, украинский политолог

Политолог подчеркнул, что не выступает против украинских попыток развиваться согласно западному и европейским моделям. Однако он призвал не ассимилироваться с ними полностью.

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Фото и видео: YouTube / НАШ