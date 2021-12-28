Александр Лазарев оценил выполнение обещаний, данных Киевом населению страны.

На Украине рассказали о "криворуком" подходе властей к выполнению обещаний. В эфире местного телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев уточнил, что сейчас официальные власти страны дают жителям огромное количество обещаний. При этом они либо не реализуют совсем, либо исполняют только "желания" отдельных категорий граждан. Он уверен, что жизнь улучшается для отдельной части социальных и политических элементов. Спикер добавил, что эти категории не имеют никакого отношения к народу Украины.

Я, когда езжу по стране, вижу их настоящие, реальные проблемы. Я вижу, когда пенсионерам-инвалидам индексируют пенсию на семь гривен. Может, лучше вообще ничего не делать? Государство очень криворуко подходит, вот так ручки растут. Александр Лазарев, политолог

Эксперт полагает, что залогом качества внутренней политики должно быть не число данных обещаний, а их выполнение.

На Украине призвали отказаться от вступления в НАТО и удариться в конфуцианство.

Фото и видео: YouTube / НАШ