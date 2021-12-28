Александр Лазарев объяснил принцип "трех отказов".

На Украине призвали отказаться от вступления в НАТО и удариться в конфуцианство. Такое мнение в эфире местного телеканала "НАШ" высказал политолог Александр Лазарев. Эксперт считает, что Киеву требуется оставить регулярные попытки стать членом военного альянса, так как они не принесут стране никакого результата. Специалист видит определенную "золотую гармонию" в конфуцианской модели развития государства.

Я давно уже говорю, что у Украины есть один возможный вариант развития государственности и коммуникаций — это конфуцианская модель, которая раньше была в Китае на вооружении. Александр Лазарев, политолог

Спикер пояснил журналистам, что говорит о модели "трех отказов": от чрезмерного сближения, конфронтации и посягательства на чужие зоны влияния. Лазарев утверждает, что Киев делает огромное количество обещаний, все они сводятся к тому, что население Украины будет имеет лучший уровень благосостояния. Однако реально этот показатель увеличивается только у отдельных категорий граждан.

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Фото и видео: YouTube / НАШ