Минобороны России: Запад спровоцировал кризис на Украине

Из-за этого кризиса НАТО прекратила взаимодействие с РФ

Запад спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратила взаимодействие с РФ. Такое заявление сделал замминистра обороны России Александр Фомин.

Альянс в апреле 2014 года прекратил взаимодействие с Россией. В качестве предлога были использованы события на Украине.

Однако, по словам Фомина, "именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот на Украине и признали новую власть".

Фомин: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России.

Видео: Минобороны России