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Минобороны России: Запад спровоцировал кризис на Украине

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Из-за этого кризиса НАТО прекратила взаимодействие с РФ

Запад спровоцировал кризис на Украине, из-за которого НАТО прекратила взаимодействие с РФ. Такое заявление сделал замминистра обороны России Александр Фомин.

Альянс в апреле 2014 года прекратил взаимодействие с Россией. В качестве предлога были использованы события на Украине.

Однако, по словам Фомина, "именно США и их союзники поддержали государственный кровавый переворот на Украине и признали новую власть".

Фомин: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России.

Видео: Минобороны России

Теги: запад, минобороны, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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