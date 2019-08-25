Фомин: НАТО существенно нарастила боевой потенциал у границ России

По словам Фомина, передвижение границ дает возможность альянсу использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории РФ.

За последние годы НАТО существенно нарастило боевой потенциал у границ России, границы передвинулись более чем на одну тысячу километров на восток. Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин.

По словам Фомина, передвижение границ дает возможность альянсу использовать нестратегические вооружения для поражения целей на территории РФ.

Минимальное подлётное время с авиабаз в Эстонии до Петербурга сократилось до нескольких минут. Александр Фомин

По его словам, в 2004 году НАТО получило наибольшее расширение. В альянс в этом году вступили Эстония, Болгария, Словакия, Латвия, Словения.

Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Видео: Минобороны России