Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР

При этом министр иностранных дел обратил внимание, что Россия не может оставаться безразличной к факту нахождения НАТО у порога своих границ.

Североатлантический альянс является геополитическим проектом по освоению территорий после распада СССР и Организации Варшавского договора. Об этом в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

НАТО сейчас - чисто геополитический проект по освоению территории. Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом министр иностранных дел обратил внимание, что Россия не может оставаться безразличной к факту нахождения НАТО у порога своих границ. Однако соглашение о гарантиях безопасности с Североатлантическим альянсом не обязательно готовить в Совете Россия – НАТО. Сергей Лавров также напомнил, что НАТО обещали, что не будут расширять альянс на восток.

Также Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить отмены санкций.

Видео: МИД РФ