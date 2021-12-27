Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить отмены санкций

Он добавил, что для России важно концентрироваться на том, чтобы страна могла производить все необходимое для себя.

Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Об этом в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Мы никого никогда не просили, чтобы с нас сняли санкции. Сергей Лавров, глава МИД

Лавров указал на то, что "антироссийская вакханалия", которая сейчас разворачивается, является объединительным фактором для западных государств. Он добавил, что для России важно концентрироваться на том, чтобы страна могла производить все необходимое для себя.

Также глава МИД отметил, что Россия найдет ответ, если Запад усилит санкции, но рассчитывает на его благоразумие.

Лавров: переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних праздников.

Видео: МИД РФ