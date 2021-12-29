Политолог Лазарев напомнил о том, что власти страны не уехали из Киева.

На Украине объяснили, что сделал бы Зеленский при реальном "нападении". В эфире местного телеканала "НАШ" политолог Александр Лазарев объявил о том, что президент страны и его ближайшее окружение заставляют усомниться в реальности сообщений, приходящих с Запада, о реальной угрозе вторжения РФ.

Мы полностью понимаем, кто сейчас у нас при власти, кто такие "Слуги народа", кто такой президент, Офис президента, министры….Они бы уехали отсюда, бежали на все четыре стороны. Александр Лазарев, политолог

Эксперт подчеркнул, что представители украинской власти также попытались бы вывезти из страны свои сбережения в наличном виде. Это произошло бы из-за опасности блокировки местных банковский счетов. Политолог не видит реальной возможности начала вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

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