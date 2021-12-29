Бадрак предложил нанести удары по российским военным заводам

Военный аналитик рассказал, как следует действовать ВСУ в конфликте против Москвы.

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил Киеву нанести удары по российским военным и оружейным заводам. Такое мнение специалист высказал в эфире местного телеканала "Апостроф". Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы страны обладают технологией для создания боевых снарядов, но при этом армия способна запускать их только при помощи авиации.

Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров. Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты. Валентин Бадрак, аналитик

Напомним, что государственные деятели и различные эксперты на Украине регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее советник президента по информационной политике от украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович говорил о том, что Киев будет готов идти в наступление, если разразится война с РФ. Политолог, Зиновий Свереда рекомендовал ВСУ взорвать Крымский мост, а также устроить России "новый Перл-Харбор".

Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию.

Фото и видео: YouTube / Апостроф TV