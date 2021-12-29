В Киеве заявили о готовности Байдена "отдать" Украину России

Политолог Лазарев считает, что у Вашингтона сменились внешнеполитические ориентиры.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов "отдать" Украину России, чтобы та перестала сближаться с Китаем. Такое мнение в эфире телевизионного канала "НАШ" выразил политолог Александр Лазарев.

Эксперт уверен, что Вашингтону больше не нужен Киев, так как у американских властей изменились внешнеполитические ориентиры. По словам Лазарева, теперь США намерены бороться с КНР.

Американцы идут на уступки РФ для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от нее. Байден неоднократно говорил: "Мы за вас воевать не будем никогда". Александр Лазарев, политолог

Эксперт добавил, что именно по этой причине Киев пытается уйти под протекторат Лондона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз незамедлительно ввести санкции против России. Глава государства считает, что такие меры необходимы для "сдерживания агрессивных намерений Кремля".

Видео: Youtube / НАШ