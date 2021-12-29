Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Президент считает, что такие меры необходимы для "сдерживания агрессивных намерений Кремля".

Украинские власти призывают Евросоюз ввести санкции против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. из сообщения пресс-службы Зеленского

Глава государства отметил, что Киев выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой, однако страна готова "к развитию любого сценария". По слова Зеленского, в настоящее время самым главным врагом Украины является паника. Кроме того, президент подтвердил Мишелю неизменность евроинтеграционному курсу страны.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады.

Фото: сайт президента Украины