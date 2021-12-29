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Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России
Сегодня, 16:23
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Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

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Президент считает, что такие меры необходимы для "сдерживания агрессивных намерений Кремля".

Украинские власти призывают Евросоюз ввести санкции против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

Президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля.

из сообщения пресс-службы Зеленского

Глава государства отметил, что Киев выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой, однако страна готова "к развитию любого сценария". По слова Зеленского, в настоящее время самым главным врагом Украины является паника. Кроме того, президент подтвердил Мишелю неизменность евроинтеграционному курсу страны.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия может "напасть на Украину" во время Олимпиады.

Фото: сайт президента Украины

Теги: владимир зеленский, санкции, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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