Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии

Физический реверс газа из Венгрии начался 1 февраля.

Решение импортировать газ из Венгрии в Украину является государственной изменой со стороны политической элиты страны во главе с ее лидером Владимиром Зеленским. Об этом в эфире телевизионного канала "Наш" заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт считает, что такой подход нельзя назвать "патриотичным". По его мнению, таким образом осуществляется "подрыв национальных интересов в экономическом плане", так как импортируемый газ является российским, только платят за него дважды - РФ и Европе.

Я в этом вижу государственную измену, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Александр Лазарев, политолог

По его словам, было бы более целесообразным начать закупки газа напрямую у РФ, чем заключить такой контракт с Венгрией.

Напомним, Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии 1 февраля. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки голубого топлива на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. В феврале таким образом в страну поступит около 130 млн кубометров газа.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что от действий России будет зависеть запуск "Северного потока - 2".

Видео: Youtube / Наш