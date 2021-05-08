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Депутат Рады обратился к украинцам перед Днем Победы

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Он призвал бороться с героизацией фашистов.

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обратился к жителям Украины перед Днем Победы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии.

Рабинович выразил сожаление о том, что в эфире местных телеканалов продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны, в то время как пособникам фашистов на Украине "едва ли не ежедневно" ставят памятники. Он призвал бороться с их героизацией.

В стране беда! В ней "жебракуют" не только ветераны, но и остальные граждане. Люди бегут из страны, пытаются хоть как-то выжить, но не благодаря государству, а вопреки ему. Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. Уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го".

Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Ранее украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд.

Видео: YouTube / Вадим Рабинович

Теги: вадим рабинович, верховная рада, день победы, оппозиционная платформа - за жизнь, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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