Он призвал бороться с героизацией фашистов.

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обратился к жителям Украины перед Днем Победы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте партии.

Рабинович выразил сожаление о том, что в эфире местных телеканалов продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны, в то время как пособникам фашистов на Украине "едва ли не ежедневно" ставят памятники. Он призвал бороться с их героизацией.

В стране беда! В ней "жебракуют" не только ветераны, но и остальные граждане. Люди бегут из страны, пытаются хоть как-то выжить, но не благодаря государству, а вопреки ему. Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. Уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го". Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады

Ранее украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд.

Видео: YouTube / Вадим Рабинович