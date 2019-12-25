Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд

Вопрос казался кадровых перестановок в "Нафтогазе".

Украинское СМИ узнало о решении Владимира Зеленского, возмутившем американского государственного секретаря Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд. В интервью для издания "Страна.ua" собственные дипломатические источники пояснили, что во время переговоров в Киеве США раскритиковали постановление главы государства о снятии с поста главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета. источник СМИ

Эксперт подчеркнул, что по итогам встречи стороны не смогли найти решение, которое удовлетворило бы обе из сторон. Специалист полагает, что такие разногласия укрепят желание Вашингтона "снести" Зеленского с должности президента Украины, так как сейчас американцы якобы не видят в этом политике друга и союзника. Источник добавил, что дело вряд ли дойдет до досрочных выборах, но кандидатуру Зеленского США вряд ли поддержит на следующих выборах.

Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома".

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