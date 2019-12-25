Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома"

Глава украинского "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов по инициированию новых арбитражных разбирательств против российского "Газпрома". Такое заявление в рамках онлайн-брифинга с журналистами сделал Юрий Витренко. Чиновник уточнил, что такие процессы не запрещены по заключенному с Москвой соглашению о транзите газа.
Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано.
Юрий Витренко, украинский экономист
Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной.
Фото: Pixabay.com
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