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Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома"
Сегодня, 13:41
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lesjasap

Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома"

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Юрий Витренко не исключил новые иски против российской газовой компании.

Глава украинского "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов по инициированию новых арбитражных разбирательств против российского "Газпрома". Такое заявление в рамках онлайн-брифинга с журналистами сделал Юрий Витренко. Чиновник уточнил, что такие процессы не запрещены по заключенному с Москвой соглашению о транзите газа.

Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано.

Юрий Витренко, украинский экономист

Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной.

Фото: Pixabay.com

Теги: арбитражный суд, газпром, нафтогаз, юрий витренко
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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