Глава "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов новых арбитражей против "Газпрома"

Юрий Витренко не исключил новые иски против российской газовой компании.

Глава украинского "Нафтогаза" сообщил о рассмотрении вариантов по инициированию новых арбитражных разбирательств против российского "Газпрома". Такое заявление в рамках онлайн-брифинга с журналистами сделал Юрий Витренко. Чиновник уточнил, что такие процессы не запрещены по заключенному с Москвой соглашению о транзите газа.

Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано. Юрий Витренко, украинский экономист

Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной.

Фото: Pixabay.com