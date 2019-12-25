Чиновник пожаловался на нехватку угля и аномальные холода.

Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной. Об этом временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко сообщил на форуме "Украина 30". По мнению чиновника, стране пришлось пойти на сделку с Москвой и Минском в холодное время, иначе потребителей бы ждали веерные отключения.

Витренко подчеркнул, что Киев выступает против таких энергетических закупок, но он не может отрицать зависимость от российской энергетики. Для решения проблемы министр предложил начать процесс отсоединения от электросистемы из РФ и присоединения к системе Евросоюза.

По словам спикера, к моменту закупок энергии в России и Белоруссии, все украинские атомные и газовые блоки функционировали на полную мощность. Из-за этого Киев начал закупку электричества у Москвы с 1 февраля, а у Минска - с 3 января. Причиной нехватки ресурсов он назвал аномальную погоду, на которую наложилась нехватка угля.

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