Юрий Витренко объяснил, что субсидии заставляют чувствовать украинцев бедными.

На Украине сочли субсидии "угнетением достоинства" граждан. Об этом рассказал исполняющий министра энергетики страны Юрий Витренко. Запись выступления чиновника опубликована на YouTube-платформе. По словам спикера, следует считать ненормальной ситуацию, когда большинство населения или значительная часть общества получают субсидии от государства. Эксперт уточнил, что такой сигнал заставляет украинцев чувствовать себя бедными.

Поэтому психологически это тоже плохо для людей...Это угнетает их достоинство Юрий Витренко,и.о. министра энергетики Украины

Напомним, что с 13 января власти Украины приняли решение регулировать цены на газ для конечных потребителей на государственном уровне. На сайте президента Владимира Зеленского говорится о том, что рыночная стоимость топлива очень большая, особенно в период пандемии коронавируса.

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Фото: Pixbaay.com