На Украине прокомментировали массированный обстрел полуострова беспилотниками ВСУ.

Украинский парламентарий резко осудил лидера киевского режима Владимира Зеленского после его заявления о планах Вооруженных сил Украины провести в Крыму некую операцию. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный депутат Артем Дмитрук. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Законодатель из соседнего государства отметил, что на текущей неделе его коллега из парламента российского полуострова Леонид Ивлев сравнил главу киевского режима с Адольфом Гитлером после ударов по Крыму.

Зеленский ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму. <…> После "победы" над Крымом будут новые серии. Вы главное не отвлекайтесь! Психически больной террорист-наркоман уже все решил наперед. Только вот реальность совсем другая. Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что массированная атака БПЛА ВСУ на российские регионы произошла в ночь на 18 июня. Тогда силы противовоздушной обороны нашего государства за ночь сбили над Россией более 500 беспилотников. В воскресенье ВСУ с помощью дронов атаковали акваторию Керченского полуострова и паромную переправу. Среди мирного населения региона есть погибшие и раненые.

Депутат Рады предупредил о планах Зеленского против Белоруссии.

Фото: YouTube / Информационное агентство БелТА