Депутат Госдумы позитивно отозвалась о социальных гарантиях, которые собираются вводить в Ленобласти

Особенно чиновница отметила новые стандарты в сфере образования детей и подростков.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы Светлана Бессараб назвала решение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о принятии социальных гарантий для жителей региона "новым трендом". Об этом сообщил online47.

По словам народной избранницы, одними из ключевых решений являются гарантии, которые будут приняты в отношении образования детей и подростков, согласно которым все дети старше 1,5 лет, будут обеспечены местами в детском саду. Для этого необходимо увеличить финансирование соцобъектов и построить как минимум 18 новых учреждений, либо провести реконструкцию не менее 5 старых..

Кроме того, всех выпускников 9 и 11 классов обеспечат местами в учреждениях среднего образования: всего нужно будет открыть 1200 новых бюджетных мест.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о задачах закона "О социальных стандартах" почетным гражданам региона

Фото: Госдума РФ