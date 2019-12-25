Александр Дрозденко рассказал о задачах закона "О социальных стандартах" почетным гражданам региона

Инициативу поддержал экс-губернатор Валерий Сердюков.

В четверг, 20 августа, в Ленинградской области прошел совет Почетных граждан региона. На встрече присутствовал губернатор Александр Дрозденко, который рассказал присутствующим о деталях и назначении нового закона "о социальных стандартах". Об этом сообщил online47.

Сейчас идёт активное обсуждение законопроекта, уже есть предложение расширить и дополнить: например, добавить отдельно тему сельского хозяйства и спорта. отметил глава 47-ого региона

По словам председателя совета Почетных граждан, бывший губернатор Валерий Сердюков подчеркнул особую важность законодательного акта, который сможет обеспечить гражданам комфортный уровень жизни по стандартам, разработанным при их непосредственном участии.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы молодежной политики.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области