Недавно украинский лидер пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет напомнил украинским властям о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского будет ждать "международный трибунал". Об этом пишут РИА Новости.

Недавно украинский лидер пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе. Шеремет отметил, что нападение Украины на Крым и Донбасс станет большой ошибкой. В этом случае украинскую армию постигнет незавидная участь, а также много фотографий в качестве военнопленных. По словам депутата Госдумы, киевским властям стоит помнить о том, что было в 2014 году, когда 80% армии, находящейся в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

Шеремет не исключил, что со временем на Украине будет новая власть. Она сможет прислушаться к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.

Ранее мы сообщили, что Путин смог переиграть Европу и договориться об увеличении поставок газа в Китай.

Фото: Instagram / @zelenskiy_official