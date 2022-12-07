Депутат Европарламента Дейли заявила, что Украина не сможет вернуть взятые у ЕС кредиты

Депутат из Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли назвала цену расплаты украинской стороны за помощь от Евросоюза. В ходе заседания ЕС политик отметила, что киевский режим будет не в состоянии вернуть брюсселю те миллионы долларов, которые были выделены после начала специальной военной операции России в регионе конфликта. Спикер пояснила, что принимая поддержку со стороны ЕС, Украина на самом деле заковывает себя в "неолиберальные кандалы",так как государству пришлось принять предварительное условие - продвигать у себя демократические ценности.

В стране идет кошмарная шоковая терапия, распродажа общественной земли, разбалансировка рынка труда, продажа государственных активов и так далее… Будущее страны распродается, чтобы финансировать прокси-войну. Клэр Дейли, евродепутат

Клэр Дейли пояснила коллегам, что как только для президента Владимира Зеленского со стороны Запада открылся денежный кран, то этот политик сразу же запретил большинство оппозиционных партий, а также "захлопнул" местные оппозиционные СМИ, напал на права рабочих и профсоюзы.

Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык терроризма.

Фото и видео: Twitter / Clare Daly