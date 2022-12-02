Евродепутат упрекнула Запад за попытку повесить на Россию ярлык терроризма

Клэр Дейли рассказала о том, что конфликт на Украине выгоден НАТО.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли резко осудила решение натовского блока признать Россию "страной-спонсором терроризма". Европейский политик объяснила, почему проголосовала против данной инициативы. Она напомнила коллективному Западу о последствиях вмешательства Североатлантического военного альянса в дела других государств. Спикер подчеркнула, что следует напомнить об интервенции в Ливию, когда под предлогом прав человека, защиты свободы и демократии страны-члены НАТО вторглись в страну. Дейли упрекнула коллег в лицемерии по отношению к собственным постулатам о верховенстве закона и равенстве.

НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. Потому что вот что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод. Клэр Дейли, евродепутат

Политик добавила, что после прихода НАТО Ливия стала страной с разрушенной экономической системой, хотя ранее считалась самой богатейшей страной африканского континента. Сейчас миллион беженцев надеются на гуманитарную помощь.

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Фото и видео: YouTube / European Parliament