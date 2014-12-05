Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ

Зигфрид Мурешан указал на проблемы в судебной системе Молдавии.

Молдавское население расстроено отсутствием ощутимого результата от проводимых местными властями реформ, в том числе в сфере правосудия. Соответствующее заявление сделал в интервью республиканскому телеканалу PRO TV руководитель делегации Европейского парламента по связям с Кишиневом Зигфрид Мурешан. Депутат отметил, что руководители страны должны приложить дополнительные усилия для того, чтобы добиться положительного итога по развитию судебной системы.

Сразу после предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Европейская комиссия передала республике список из девяти рекомендаций для проведения реформ, которые были выполнены на удовлетворительном уровне, иначе переход к следующему этапу — началу переговоров — не был бы возможен. Зигфрид Мурешан, депутат ЕП

Зигфрид Мурешан указал на то, что молдавская судебная система Молдавии до сих пор не функционирует таким образом, которым должна. При этом ЕП фиксирует начало реформирования, но итоги процесса должны быть ощутимыми и оперативными. В качестве примера политик привел ситуацию в Румынии. Там реформы судебной системы затронули только два электоральных цикла, а серьезная борьба с коррупцией началась в 2004-2005 годах. Заметные результаты стали проявились только к 2011-2012 годам, когда в стране сложилась критическая масса компетентных, независимых судей и прокуроров.

Европарламент скоро примет резолюцию по Молдавии, заявил депутат.

Фото и видео: YouTube / Jurnal TV