Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее из-за ссоры с Китаем

Депутат ЕС призвал Европу не втягиваться в конфликт, навязываемый американцами.

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес заявил о том, что европейский регион ждет страшное будущее из-за конфликта с китайской стороной. Об этом политик Мик Уоллес сообщил подписчикам в собственном Twitter-аккаунте. Депутат полагает, что власти Вашингтона и НАТО пытаются вбить клин между ЕС и КНР.

США и НАТО убеждают Евросоюз, что Китай является угрозой его безопасности – Китай, который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу. Штаты пытаются вбить клин – и, если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех. Мик Уоллес, депутат ЕП

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявил публике, что уверен в том, что давление на Пекин со стороны коллективного Запада будет только нарастать. Дипломат добавил, что это "практически анонсировано".

В Европарламенте призвали расследовать подрыв "Северных потоков".

Фото и видео: Twitter / Mick Wallace