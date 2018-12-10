Депутата Андрея Анохина вывели из политсовета "Единой России" в Петербурге

Ротация произошла на сегодняшней конференции регионального отделения партии.

Смена членов руководящих органов в Петербургском региональном отделении партии "Единая Россия" ("ЕР") не обошла стороной депутата ЗакСа Андрея Анохина. Он покинул политсовет после голосования делегатов.

В разговоре с Piter.TV Анохин отметил, что причин вывода из политсовета он не ищет и согласен с решением руководства. Перемены даже позволят ему уделять больше времени другим важным вещам:

Я сейчас сконцентрирован на работе в районе: по защите жителей, который попали в кабалу микрофинансовых организаций и сейчас лишаются квартир. Сейчас все мои депутатские устремления – это помочь этим людям не лишиться единственного жилья. Поэтому вывод из политсовета не отобразится на моей деятельности в районе. Наоборот у меня будет побольше времени. – поделился депутат.

Деятельность в партии также будет для Анохина продолжаться, поскольку в ней он руководит проектом "Историческая память" и уделяет ему много внимания.

Это то, что движет мной – поиск воинских захоронений на территории города и Ленобласти, защита истории наших героев. – добавил Анохин.

Кадровые смены коснулись и партийного президиума политсовета: оттуда вышли глава Выборгского района Валерий Гарнец и председатель контрольно-счетной палаты города Вадим Лопатников. Из политсовета, помимо Анохина, ушли глава МО "Аптекарский остров" Андрей Мартыненко, глава МО "Измайловское" Ольга Бубнова, бывший руководитель жилищного комитета Юнис Лукманов, экс-глава МО "Коломяги" Сергей Борисенко, глава администрации МО "Кронверкское" Андрей Соколовский и бывший депутат ЗакСа Ватаняр Ягья. Также были прекращены полномочия скончавшегося в этом году депутата петербургского парламента Павла Зеленкова.

В числе прибывших в политсовет оказались секретарь Адмиралтейского отделения партии Наталья Астахова, секретарь отделения "ЕР" в МО "Семеновский" Ян Липинский и Михаил Соколов, второй председатель Кировского районного совета сторонников партии.

Ранее мы писали, что изобретение Вячеслава Макарова, слово "телебонить", собрало 9 миллионов просмотров в новостях.

Фото: Piter.TV; assembly.spb.ru