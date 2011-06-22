Киев хочет получить от Вашингтона 6 млрд кубометров СПГ.

Украина попросит у США "газовый ленд-лиз" по вопросу поставок сжиженного природного газа. Соответствующее заявление сделал в рамках заседания местного кабинета министров премьер страны Денис Шмыгаль. Чиновник опубликовал фрагмент совещания в собственном Telegram-канале. Чиновник уточнил, что данное решение позволит киевскому режиму пережить отопительный сезон.Эксперт добавил, что власти страны готовятся к сложнейшей в истории Украины зиме. Чиновники ищут все возможные варианты и инструменты для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию.

Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Предположительно, Киев рассчитывает получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ. За эти энергетические поставки Украина надеется расплатиться после увеличения внутренней добычи газа. Альтернативой является обеспечение международного финансирования для покупки энергоресурсов на Ближнем Востоке или северной части Африки. Украина хочет получить денежные средства от Международной финансовой корпорации развития США.

Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмыгаль