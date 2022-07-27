Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля

В Британии наградили президента Украины.

Британский премьер-министр Борис Джонсон вручил украинскому президенту Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Общение между иностранными политиками состоялось в рамках видеоконференции. В мероприятии и торжественной церемонии принимал участие украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что награда за лидерские качества имени Уинстона Черчилля впервые была лично вручена внуком бывшего британского премьера Биллу Гейтсу в 2006 году. Далее почетный символ получила бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. При ней Вашингтон бомбил Югославию и расширял НАТО. Приемей также удостаивался экс-сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман, который выступал за жесткое санкционное антииранское давление по факту развития ядерной программы. Политик также поддерживал военные действия на территории Ирака.

Глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України